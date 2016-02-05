Прикордонники зупинили диверсійно-розвідувальну групу бойовиків під Маріуполем

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Близько 21.30 бойовики в напрямку КПВВ з н.п. Олександрівка здійснили провокативні обстріли з АГС-17. Зазначається, що гранати розірвались неподалік контрольного пункту. Постраждалих серед прикордонників немає.

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Крім того, прикордонники Донецького загону виявили диверсантів противника. "Рух ДРГ прикордонники помітили близько 21.00 за допомогою переносного тепловізійного пристрою в районі н.п. Пищевик. Група найманців в кількості до 5 осіб пробиралася до позицій військовослужбовців ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Військові вогнем зі стрілецької зброї змусили ворога повернутися назад.

"Відступаючи, диверсанти відкрили вогонь у відповідь. Ніхто з українських захисників не постраждав", - повідомили у ДПСУ.