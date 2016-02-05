Під Зайцевим терористи хотіли "вичавити" підрозділи сил АТО з позицій, стався бій

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

«У зоні АТО спостерігається чергова ескалація конфлікту. Російсько-терористичні війська збільшили інтенсивність обстрілів, використовуючи стрілецьке озброєння, ПТРК, 120-мм міномети, бронетехніку», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що протягом доби бойовики «традиційно» обстріляли позиції сил АТО в районі н. п. Піски, Опитне, «Зеніт», Бутовка, південної та східної околиць Авдіївки, схід Новгородського (там бойовики використовували ББМ - вогонь вівся із штатного озброєння БТР), північний схід Новоселівки, район Мар'їнки. Обстріл вівся переважно з великокаліберних кулеметів і гранатометів (в основному з АГС-17 і СПГ-9).

«Крім того, відзначалося використання терористами 82-мм і 120-мм мінометів (останні застосовано на північ від Пісок, Опитного, кілька розривів 120-мм мін фіксувалося в районі Новгородського). В районі Мар'їнки «працювали» снайпери, снайперський вогонь, а також вогонь з мінометів та гранатометів (82-мм і СПГ-9) вівся з терикону», - пише Тимчук.

«У районі Розсадки – Скелеве противник вів вогонь із станкових гранатометів. Крім того, дві групи піхоти бойовиків, що засіли в посадках на нейтральній смузі, вели обстріл із стрілецьких озброєнь, РПГ і підствольних гранатометів», - повідомляє він.

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Також Тимчук зазначає, що в районі Зайцеве – Жованка фіксувався інтенсивний мінометний вогонь (82\120-мм) з боку бойовиків. «Терористи намагалися масованим вогнем «видавити» підрозділи українських військ із займаних позицій. В результаті відкриття вогню у відповідь зав'язався бій», - написав він.

Крім того, в районі Гнутове – Талаківка бойовики вели вогонь з мінометів (82\120-мм) з боку Комінтернового і Заїченка, двічі противником застосовано мобільні ЗУ-23-2.

У проміжку між Пришибом і Красним Лиманом, по всій смузі Трьохізбенка – Слов'яносербськ спостерігається різка активізація бандформувань. Вогонь з їх боку ведеться з гранатометів, стрілецького озброєння, відкривався вогонь із 120-мм мінометів (3 од. вели вогонь по позиціях сил АТО через р. Сіверський Донець), повідомив Тимчук.