Бойовики не допустили ОБСЄ у Комінтернове та спробували проникнути далі – штаб АТО

Сьогодні вдень ворожа диверсійно-розвідувальна група здійснила спробу проникнути з Комінтернового на підконтрольну силами АТО територію. Про це у Фейсбук повідомляє прес-центр АТО.

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За інформацією штабу, після короткого бою ДРГ змушена була відступити.

Також повідомляється, що бандити не допустили представників ОБСЄ для роботи у районі Комінтернового, а вже під вечір обстріляли позиції сил АТО на цій ділянці лінії розмежування із 82-мм мінометів.

Не припиняються збройні провокації з боку проросійських гібридних бандформувань і на інших ділянках лінії розмежування сторін.

Загалом, з початку доби, бойовики майже тридцять разів вдались до збройних провокацій проти наших захисників.

"Впродовж дня загарбники зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів били по наших позиціях в районі Пісків, Опитного, південніше Авдіївки та біля Красногорівки, що неподалік тимчасово окупованого Донецька. По наших воїнах на підступах до Мар’їнки прицільно бив снайпер противника", - додали у прес-центрі.

На північ від Горлівки зафіксовано декілька збройних провокацій неподалік Новгородського, Майорська та Зайцевого. Там бойовики застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.