За добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Минулої доби окупанти 71 раз порушили режим тиші, відкриваючи вогонь по силах Антитерористичної операції, в тому числі і з важкого озброєння. Загалом за вчорашню добу окупанти випустили по наших позиціях понад 160 мін різного калібру. Але, незважаючи на це, внаслідок бойових дій жоден український воїн не був поранений і не загинув», - сказав Лисенко.

Також він поінформував, що на Луганського напрямку 14 лютого було тихо. На Донецькому напрямку бойовики продовжували дотримуватися тактики прицільних обстрілів в напрямку українських позицій та епізодично використовували міномети. "Найбільш напружена обстановка зберігається у Зайцевому, Майорську, Пісках та Красногорівці", - сказав Лисенко.

Контрольовані Росією бойовики біля зазначених населених пунктів відкривають вогонь як вдень, так і вночі. "Загалом спокійних ділянок на лінії зіткнення на Донецькому напрямку немає", - заявив Лисенко.

На Маріупольському напрямку бойовики порушували режим тиші у Мар'їнці, Талаківці та прилеглих територіях.

"У Гнутовому вчора відбулось бойове зіткнення сил Антитерористичної операції з окупантами. Окремі провокації незаконних збройних формувань відбулися і на інших ділянках фронту. Зокрема, у Новотроїцькому та Широкиному", - сказав Лисенко.