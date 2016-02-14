В районі Мар'їнки внаслідок обстрілів поранені 5 українських військових

Про це повідомив голова Мар'їнської районної військово-цивільної адміністрації Володимир Мороз у соцмережі.

Читайте такожУ секторі "М" бойовики здійснили два штурми позицій ВСУ, є постраждалі"Протягом минулої доби в Мар'їнському районі зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї і мінометів. Станом на 8 год. ранку 14 лютого загиблих військових немає. Поранення дістали троє військових під час обстрілу в Мар'їнці і двоє військових під час обстрілу Красногорівки", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ввечері та вночі бойовики з артилерії калібру 82 мм 9 разів обстріляли Мар’янку та 8 Красногорівку.

Пункт пропуску "Мар’їнка" ввечері було закрито для перетину громадян з метою безпеки, але сьогодні зранку його знову відкрили.