В районі Мар'їнки внаслідок обстрілів поранені 5 українських військових

12:34, 14 лютого 2016
Війна
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У Мар'їнському районі за добу в результаті обстрілу було поранено 5 українських військовослужбовців.

АТО, Донбасс, военные, военный / Фото УНИАН

Про це повідомив голова Мар'їнської районної військово-цивільної адміністрації Володимир Мороз у соцмережі.

Читайте такожУ секторі "М" бойовики здійснили два штурми позицій ВСУ, є постраждалі"Протягом минулої доби в Мар'їнському районі зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї і мінометів. Станом на 8 год. ранку 14 лютого загиблих військових немає. Поранення дістали троє військових під час обстрілу в Мар'їнці і двоє військових під час обстрілу Красногорівки", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ввечері та вночі бойовики з артилерії калібру 82 мм 9 разів обстріляли Мар’янку та 8 Красногорівку.

Пункт пропуску "Мар’їнка" ввечері було закрито для перетину громадян з метою безпеки, але сьогодні зранку його знову відкрили.

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