Пайетт закликав військових у період свят допомогти ОБСЄ простежити за найгарячішими точками в зоні АТО

Як повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України, про це посол сказав сьогодні на зустрічі з начальником Генштабу — головнокомандувачем ЗСУ генералом армії Віктором Муженком, що відбулась за участі директора Департаменту стратегії та політики Командування Збройних сил США в Європі генерал-майором Девідом Алвіном.

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Головне, за його словами, найближчими днями - а надто під час святкування Нового року та Різдва - допомогти Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ простежити за найгарячішими точками, аби Росія не отримала приводу для відновлення бойових дій.

Також у ході зустрічі Муженко подякував за підтримку, яку США надають Україні у реформуванні війська.

Крім того, він висловив зацікавленість у залученні іноземних фахівців до розробки керівних документів у нових для України сферах діяльності.

Своєю чергою Алвін підкреслив, що Україні варто вибудовувати власну систему підготовки, спираючись на власний бойовий досвід та особливості власної країни. США у цьому плані можуть лише допомогти та надати незалежну оцінку кінцевого результату.