На Донбасі загинули ще четверо російських диверсантів та двоє саперів – розвідка

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

«Підтверджені чергові втрати серед російських військовослужбовців, які діяли у складі диверсійно-розвідувальних груп. 22 лютого ц.р. під час бойових зіткнень в районах Красногорівки та Донецького аеропорту загинуло четверо військовослужбовців ЗС РФ, ще сім отримали поранення», - повідомляють розвідники.

Читайте такожВорожі снайпери активізувалися в районах Красногорівки і Мар'їнки

Зазначається, що фіксуються випадки загибелі російських військовослужбовців внаслідок непрофесійного поводження з мінно-вибуховими засобами. 21 лютого ц.р. під час встановлення фугасу загинуло двоє саперів зі складу 7 окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) 2 АК.

Нагадаємо, напередодні у районі Мар'їнки у Донецькій області загинули 9 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, ще 8 отримали поранення.