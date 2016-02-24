До Донецька прибув загін російських ГРУшників для ліквідації деяких ватажків бойовиків - розвідка
З метою фізичного усунення непідконтрольних командуванню російських окупаційних військ окремих командирів банд терористів до Донецька прибув зведений оперативний загін зі складу підрозділів спеціального призначення Головного розвідувального управління генштабу збройних сил РФ та ФСБ РФ чисельністю близько 150 осіб.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У повідомленні також зазначається, що з огляду на можливість відновлення активних бойових дій тривають масові звільнення особового складу з’єднань та частин 1 армійського корпусу. Зокрема, 22 лютого ще шестеро військовослужбовців 9-го особливого мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) написали рапорти на звільнення з подальшим поверненням до Росії.
Читайте такожНа Донбасі загинули ще четверо російських диверсантів та двоє саперів – розвідкаЯк повідомляв УНІАН, 23 лютого в СБУ заявили, що російські спецслужби можуть вдатися до "радикальних дій" і ліквідувати екс-командира батальйону "Восток", секретаря так званої "ради безпеки "ДНР" Олександра Ходаковського, а також одного з колишніх ватажків терористів Ігоря Безлера, який перебуває на території тимчасово окупованого Криму.