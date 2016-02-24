До Донецька прибув загін російських ГРУшників для ліквідації деяких ватажків бойовиків - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У повідомленні також зазначається, що з огляду на можливість відновлення активних бойових дій тривають масові звільнення особового складу з’єднань та частин 1 армійського корпусу. Зокрема, 22 лютого ще шестеро військовослужбовців 9-го особливого мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) написали рапорти на звільнення з подальшим поверненням до Росії.

Читайте такожНа Донбасі загинули ще четверо російських диверсантів та двоє саперів – розвідкаЯк повідомляв УНІАН, 23 лютого в СБУ заявили, що російські спецслужби можуть вдатися до "радикальних дій" і ліквідувати екс-командира батальйону "Восток", секретаря так званої "ради безпеки "ДНР" Олександра Ходаковського, а також одного з колишніх ватажків терористів Ігоря Безлера, який перебуває на території тимчасово окупованого Криму.