За вихідні на Донбасі вбиті четверо й отримали поранення 9 військових РФ - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«5-6 березня загинули чотири військовослужбовці зі складу диверсійно-розвідувальних груп 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК, які діяли на напрямку н.п.Авдіївка, ще шестеро отримали поранення.

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6 березня внаслідок неконтрольованого мінування місцевості, у результаті підриву на власному мінному полі отримали поранення троє військовослужбовців зі складу 1-ї окремої мотострілецької бригади (Комсомольське) 1 АК (Донецьк)», - зазначається у повідомленні.

Крім того, встановлено черговий факт перебування штатних підрозділів збройних сил РФ на тимчасово окупованих територіях Донбасу. 6 березня на полігон у районі н.п.Комсомольське (Донецька обл.) прибув артилерійський підрозділ зі складу 33-ї окремої мотострілецької бригади (гірської) (Майкоп, Республіка Адигея) 49-ї Армії Південного військового округу збройних сил РФ.

Разом з тим в управлінні розвідки додали, що «відсутність моральних принципів та низький рівень військової дисципліни російських військовослужбовців 1 АК призводить до зростання кількості кримінальних злочинів проти цивільного населення. Напередодні святкування Міжнародного жіночого дня, у Київському районі Донецька військовослужбовець 5-ї окремої мотострілецької бригади (Донецьк), під впливом надмірно випитого спиртного, “поздоровив” місцеву жительку, викравши у неї сумочку із документами та грошима».