Бойовики обстріляли свої позиції та цивільні транспортні засоби неподалік від Авдіївки

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО на своїй офіційній сторінці в Facebook.

«Сьогодні, 6 березня 2016, о 9:15, поблизу населеного пункту Авдіївка, окупаційні війська, які підтримуються Росією, відкрили вогонь із заборонених видів важкого озброєння калібром 122 мм. Після обстрілу до українських позицій висунулася диверсійно-розвідувальна група російських найманців», - йдеться в повідомленні.

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Згідно з даними штабу, терористи відкрили вогонь з метою провокації, щоб зафіксувати обстріл і звинуватити в ньому Збройні Сили України. Повідомляється, що на позиції бойовиків прибули знімальні групи російських ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, російські терористичні формування за минулу добу 52 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО: всього - 37 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку, 10 - на Маріупольському і 5 – на Луганському.