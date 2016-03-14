У зоні АТО неспокійно, за добу зафіксовано 44 обстріли - штаб

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Зафіксовано 44 обстріли позицій ЗСУ, з них на Донецькому напрямку 38, 5 на Маріупольському та 1 на Луганському.

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"Позиції наших військ по всій лінії розмежування 20 разів обстрілювались з мінометів різних калібрів, 9 з них поблизу Авдіївки, де ще 4 рази російські найманці використали потужну артилерію калібром 122 мм, випустивши при цьому 18 снарядів. Неспокійно було й на Світлодарській дузі, де по нашим бійцям, що тримають позиції неподалік Зайцевого бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, а в районі Троїцького та Майорська – з великокаліберних кулеметів та гранатометів", - йдеться у повідомленні.

"По опорних пунктах сил АТО поблизу Новгородського, Пісків, Опитного та Невельського російські терористи вели вогонь використовуючи гранатомети різних систем, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. По опорних пунктах наших військ на Маріупольському напрямку в районі Старогнатівки та Новотроїцького бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Мар’їнки ще і з ЗУ-23", - наголосили у штабі.

Також у прес-центрі повідомили, що укріплення сил АТО під Новотошківським на Луганщині російські найманці обстріляли з міномету 82 калібру.

"З опівночі активність ворога значно знизилась та зафіксовано 2 обстріли позицій ЗСУ з гранатометів різних систем поблизу Мар’їнки та Новотроїцького", - йдеться у зведенні.