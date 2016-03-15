За добу в зоні АТО отримали поранення двоє українських військових

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було. Однак двоє отримали поранення», - повідомив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби проросійські бойовики 42 рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції.

Він уточнив, що поранення військовослужбовці отримали поблизу населених пунктів Майорське та Березове Донецької області.

«Поблизу Майорського наш військовослужбовець отримав поранення внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань, а інший отримав поранення поблизу населеного пункту Березове внаслідок підриву на ворожій розтяжці», - зазначив Мотузяник.

За попередню добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, ще одного було поранено.