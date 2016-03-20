За два дні на Донбасі загинуло 6 російських військових, ще 11 поранено – розвідка

Про це заявляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що у підрозділах 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1-го армійського корпусу (Донецьк) збройних сил РФ, що беруть участь в бойових зіткненнях на Авдіївському напрямку, зафіксовано чергові втрати.

«18-19 березня ц.р. загинуло 6 військовослужбовців, ще 11 отримали важкі поранення. Серед загиблих – Сердюк Євгеній Олександрович (1986 р.н.)», - повідомляють у відомстві.

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Також підтверджено чергові факти перекидання з території Росії озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів для потреб 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ до Харцизька (чотири танки, дві САУ, дві одиниці 122-мм РСЗВ “Град” та чотири цистерни з ПММ), Новоазовська (чотири БМП-2 та сім вантажних автомобілів, з яких два з особовим складом, три із зенітними установками ЗУ-23-2, два з боєприпасами) та Амвросіївки (п’ять вантажних автомобілів з боєприпасами та чотири паливозаправники).

Крім того, військова розвідка повідомляє, що Україна надала представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ інформацію про наявність танків, артилерійських систем калібром понад 100 мм, мінометів, САУ і 122-мм РСЗВ «Град» у районах населених пунктів Безіменне, Докучаєвськ, Донецьк, Стаханов та Харцизьк.