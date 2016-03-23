Штайнмайєр в Москві вимагає термінового прогресу в ситуації на Донбасі

Про це в Москві заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр. "Ми не можемо бути задоволеними з безпековою ситуацією на сході України. Потребуємо термінового прогресу також і для політичного процесу", - заявив глава німецької дипломатії.

Читайте такожГлава МЗС Німеччини прилетить до Москви: обговорить з Лавровим виконання Мінських угод

Також відзначається, що після зустрічі з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим у зв'язку з вибухами у Брюсселі Штайнмайєр заявив про домовленість у потребі протистояти тероризму спільними зусиллями.

Окрім того, голова німецького МЗС говорячи про ситуацію у Сирії заявив, що переговори у Женеві можуть бути успішними тільки тоді, коли "ми зберігатимемо тиск на сторони конфлікту спільно".

Крім цього в Москві сьогодні з головою німецького МЗС зустрінеться секретар Держдепартаменту США Джон Керрі, щоб обговорити ситуацію в Україні.

"Сьогодні ввечері, Джон Керрі зустрічається з міністром закордонних справ Німеччини Штайнмаєром у Москві. Як член міжнарожної групи з підтримки Сирії, він обговорить ситуацію у Сирії, і також в Україні", - повідомив Кірбі.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня Франк-Вальтер Штайнмаєр та Джон Керрі під час своїх окремих візитів до Москви у зустрічах з представниками російської влади планували порушити тему суду над українською льотчицею Надією Савченко.