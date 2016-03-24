На Донбас вирушив "ювілейний" путінський "гумконвой"
МНС Росії направило колону з "гуманітарною допомогою" для Донбасу.
Про це повідомили у прес-службі відомства.
Зазначається, що в її складі 90 автомобілів, які везуть понад 1100 тонн "гуманітарних вантажів". У Росії стверджують, що основна маса вантажу – це продукти харчування: консерви, борошно, цукор, крупи, макаронні вироби, каші, масло, пюре, соки, а також насіння культур, художня і навчальна література.
У МНС РФ заявили, що перед прибуттям на держкордон колона розділиться на дві частини: одна з них пройде на пункт пропуску "Донецьк", друга – на "Матвєєв Курган".
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Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої".
Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок.
Українські правоохоронці заявляли про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування була зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.
У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".