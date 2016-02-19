Перший у новому році путінський "гумконвой" привіз на Донбас прострочені консерви та книги невідомого змісту

Про це повідомили у прес-службі українських прикордонників.

Зазначається, що переміщення "гумконвою" відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей. Крім того, контроль українською міжвідомчою групою здійснювався лише шляхом візуального спостереження без виконання контрольних функцій. Усі вантажівки були завантажені лише на третину.

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Особливістю цього "гумконвою" стала невідповідність характеру вантажу до зазначеного у ноті МЗС РФ. Зокрема, не були зазначені книги невідомого змісту, промислові електростанції та генератори, будівельні електроінструменти.

Ще однією особливістю було те, що м’ясні та рибні консерви виявилися простроченими, оскільки їхній термін придатності зазначався 2 роки, а дата виготовлення – 2012 рік. На коробках із м’ясними тушкованками також було нанесено маркування "хрупкий груз, не переворачивать". Крім того, російська сторона відмовилась надавати інформацію про зміст книг, які перевозилися.