Матіос: суди вже винесли 7 вироків стосовно затриманих в Україні російських військових

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, про це Матіос поінформував комісара Ради Європи з прав людини Нільса Муйжнієкса.

Матіос повідомив, що слідчими розслідується одне кримінальне провадження із сотнями епізодів за фактами вчинення на території Донецької та Луганської областей членами терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» убивств, жорстокого поводження із заручниками і цивільним населенням, застосування до них тортур.

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Як зазначив головний військовий прокурор, у рамках розслідування здобуто докази створення і функціонування на території Донецької і Луганської областей 62 місць незаконного утримання, катування і знущань над захопленими українськими військовослужбовцями та цивільними особами, в тому числі журналістами, волонтерами, місцевим населенням.

За його словами, в рамках цього провадження оголошено підозри та українськими судами обрано запобіжні заходи у вигляді арешту стосовно начальника Генерального штабу Російської Федерації Валерія Герасимова як ідейного ініціатора та організатора ведення агресивної гібридної війни проти України, що, відповідно до українського законодавства, кваліфікується за ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), а також 34-м військовослужбовцям спецслужб РФ, серед яких більш як 15 військовослужбовців РФ, котрі були захоплені на території України. Українські суди винесли вже понад 7 вироків стосовно таких осіб, їм призначено покарання у вигляді від 11 до 15 років позбавлення волі.

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Також, за словами Матіоса, матеріали кримінальних проваджень будуть обов’язково передані до міжнародних інституцій.