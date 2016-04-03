Ситуація в зоні АТО залишається напруженою: бойовики знову обстріляли Авдіївку з мінометів

У зоні проведення антитерористичної операції бойовики продовжують провокувати українських бійців, незважаючи на зменшення кількості обстрілів.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

«Впродовж дня інтенсивність застосування зброї бойовиками проросійських бандформувань залишилась на рівні вчорашнього дня та склала 6 обстрілів», - зазначається у зведенні.

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«З самого ранку терористи проявили свою активність на Маріупольському напрямку. Спочатку, використовуючи стрілецьку зброю та кулемети великого калібру, ворог обстріляв один із опорних пунктів сил АТО біля Новотроїцького, а пізніше - позиції захисників України поблизу Гранітного та Майорська. Також проти наших воїнів було використано важке озброєння, зокрема, міномети калібру 120мм. Біля Широкиного за декілька хвилин прилетіло 10 ворожих мін», - поінформували у штабі.

На Донецькому напрямку по українським військам було завдано потужних вогневих ударів у населеному пункті Авдіївка. Зокрема, у промисловій зоні міста бойовики використовували одночасно міномети 120-го та 82-го калібру, вкотре цинічно ігноруючи Мінські домовленості. Крім цього, в районі Майорська та Авдіївки незаконні збройні формування декілька разів цілили по силам АТО із автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, активно використовували снайперів.

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Разом з тим у штабі зазначили, що, «незважаючи на зменшення кількості обстрілів в зоні АТО, бойовики продовжують практику провокацій Збройних сил України. Ситуація на лінії розмежування залишається напруженою».