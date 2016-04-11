Під час бойових дій під Авдіївкою знищено 14 російських військових, 19 поранено – розвідка
Під час бойових дій під Авдіївкою знищено 14 російських військовослужбовців, ще 19 отримали поранення.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними розвідки, "постійні намагання атакувати сили АТО у районі н.п.Авдіївка призвели до зростання бойових втрат особового складу 1 (Комсомольське), 3 (Горлівка) та 100 (Донецьк) окремих мотострілецьких бригад 1 АК ЗС РФ".
"9 квітня ц.р. до Донецької обласної клінічної лікарні ім.Калініна та Центральної клінічної міської лікарні ім.Вишневського доставлено 14 загиблих та 19 поранених російських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
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Також зазначається, що "з огляду на регулярне оприлюднення світовими ЗМІ фактів навмисного порушення російськими окупаційними військами Мінських домовленостей, командування 1 АК ЗС РФ намагається уникати використання в бойових документах формулювань, що можуть бути використані як свідчення воєнних злочинів".
Розвідкою встановлено, що "за безпосередньою вказівкою командувача 1 АК генерал-майора ЗС РФ В.Асапова, постачання боєприпасів для потреб 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) та 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) оформлюється як для проведення учбових стрільб. З цією метою підготовлено фіктивний план проведення занять з вогневої підготовки на квітень ц.р. із розрахунком кількості боєприпасів, що в десятки разів перевищує відповідні нормативи".