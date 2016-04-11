Під час бойових дій під Авдіївкою знищено 14 російських військових, 19 поранено – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, "постійні намагання атакувати сили АТО у районі н.п.Авдіївка призвели до зростання бойових втрат особового складу 1 (Комсомольське), 3 (Горлівка) та 100 (Донецьк) окремих мотострілецьких бригад 1 АК ЗС РФ".

"9 квітня ц.р. до Донецької обласної клінічної лікарні ім.Калініна та Центральної клінічної міської лікарні ім.Вишневського доставлено 14 загиблих та 19 поранених російських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що "з огляду на регулярне оприлюднення світовими ЗМІ фактів навмисного порушення російськими окупаційними військами Мінських домовленостей, командування 1 АК ЗС РФ намагається уникати використання в бойових документах формулювань, що можуть бути використані як свідчення воєнних злочинів".

Розвідкою встановлено, що "за безпосередньою вказівкою командувача 1 АК генерал-майора ЗС РФ В.Асапова, постачання боєприпасів для потреб 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) та 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) оформлюється як для проведення учбових стрільб. З цією метою підготовлено фіктивний план проведення занять з вогневої підготовки на квітень ц.р. із розрахунком кількості боєприпасів, що в десятки разів перевищує відповідні нормативи".