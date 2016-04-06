Чергові втрати Росії на Донбасі: протягом двох днів загинули троє військових РФ - розвідка

Про це йдеться у повідомленні на сайті Головного управління розвідки Міноборони України щодо обстановки в районі проведення АТО станом на 6 квітня.

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Так, розвідкою було зафіксовано чергові втрати у частинах та з’єднаннях 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.

"4-5 квітня загинуло три та дістало поранення п’ять російських військовослужбовців 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) та 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка), що діяли в складі диверсійно-розвідувальних груп у районі н.п. Авдіївка", - йдеться у повідомленні.