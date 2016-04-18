Аналітик Stratfor: На Донбасі - близько 10 тисяч російських військових

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявила старший аналітик по Євразії та країнах колишнього СРСР американської компанії Stratfor Лорен Гудріч.

"За наявною у нас інформацією, Росія сконцентрувала близько 40 тис. військовослужбовців біля кордону з Україною. Але ці люди знаходяться на території РФ. У НАТО підтверджують цю інформацію. Що ж стосується їх чисельності на території України, то точну оцінку дати дуже складно. За останніми даними, на Донбасі налічується від трьох до чотирьох бригад російських військових. Це означає, що на сході України їх близько 10 тис.", - заявляє Гудріч.

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Як повідомляв УНІАН, на Донбасі за станом на 31 березня в результаті бойових дій загинули 675 кадрових російських військовослужбовців.