На Донбасі загинуло 675 кадрових російських військових – волонтери

На Донбасі станом на 31 березня в результаті бойових дій загинуло 675 кадрових російських військовослужбовців.

Про це йдеться у звіті волонтерів "Вантаж-200 з України до Росії", повідомляють "Новости Донбасса".

Особи ще 240 російських військових, які загинули на Донбасі з початку конфлікту, повністю не встановлені.

Також з початку бойових дій на сході України загинуло 12 журналістів, а 840 осіб, які воюють на боці незаконних угруповань "ЛНР" і "ДНР" вважаються безвісти зниклими, зазначають волонтери.

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Крім того, за даними "ДНР", загинули 25 співробітників медичного персоналу та 444 бойовики.

"В оновленому списку - поіменний список убитих на Донбасі, встановлених групою "Вантаж-200 з України до Росії", зафіксований 2241 убитий найманець станом на 31 березня. Це ті, кого виявлено і зафіксовано поіменно або з позивним. Загальна кількість убитих на Донбасі найманців вже досягла 25 тис. осіб ", - заявляють волонтери.