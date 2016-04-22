Проросійські терористи на Донбасі створили "центр безпілотної авіації" – розвідка
Ворог на Донбасі створив "центр безпілотної авіації", який надаватиме розвідувальну інформацію та коригуватиме вогонь артилерії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
"Російське окупаційне командування дуже активно, починаючи з кінця березня, використовує безпілотні літальні апарати для ведення розвідки. Крім того, у штаті 1 армійського корпусу створено центр безпілотної авіації, головним завданням якого є бойове забезпечення підрозділів та з’єднань цього корпусу. Мається на увазі надання розвідувальної інформації і коригування вогню артилерії. Запуск безпілотних апаратів здійснюється як з території окупованих районів, так і з території РФ", - сказав Скібіцький.
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Всього впродовж тижня, за його словами, розвідка виявила шість БПЛА, два з них здійснили зліт і посадку на території РФ.
Скібіцький також зазначив, що з 18 квітня активізувалась діяльність розвідувальної авіації ЗС РФ.