Проросійські терористи на Донбасі створили "центр безпілотної авіації" – розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Російське окупаційне командування дуже активно, починаючи з кінця березня, використовує безпілотні літальні апарати для ведення розвідки. Крім того, у штаті 1 армійського корпусу створено центр безпілотної авіації, головним завданням якого є бойове забезпечення підрозділів та з’єднань цього корпусу. Мається на увазі надання розвідувальної інформації і коригування вогню артилерії. Запуск безпілотних апаратів здійснюється як з території окупованих районів, так і з території РФ", - сказав Скібіцький.

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Всього впродовж тижня, за його словами, розвідка виявила шість БПЛА, два з них здійснили зліт і посадку на території РФ.

Скібіцький також зазначив, що з 18 квітня активізувалась діяльність розвідувальної авіації ЗС РФ.