З'явилося відео зі збитим у районі Авдіївки безпілотником російських військових (фоторепортаж)
17:30, 08 квітня 2016Війна
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Співробітники Служби безпеки України під час спецоперації збили у районі Авдіївки багатоцільовий безпілотний літальний апарат російського виробництва "Орлан-10"
Співробітники СБУ збили безпілотник "Орлан-10" / Скріншот
Відповідне відео на своєму каналі YouTube показала СБУ.
Зазначається, що безпілотник надійшов на озброєння ЗС РФ у 2010 році. За оперативними даними СБУ, росіяни не "довіряють" таку техніку незаконним озброєним угрупованням на території Донбасу, вона використовується виключно російськими військовими.
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Наразі з безпілотником, який зберігся майже неушкодженим, працюють технічні фахівці Служби безпеки України.
"СБ України спільно з військовою прокуратурою задокументовано факт збиття безпілотника і додано до доказів російської агресії у рамках відповідного кримінального провадження", - йдеться у повідомленні відомства.
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