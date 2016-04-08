З'явилося відео зі збитим у районі Авдіївки безпілотником російських військових (фоторепортаж)

Відповідне відео на своєму каналі YouTube показала СБУ.

Зазначається, що безпілотник надійшов на озброєння ЗС РФ у 2010 році. За оперативними даними СБУ, росіяни не "довіряють" таку техніку незаконним озброєним угрупованням на території Донбасу, вона використовується виключно російськими військовими.

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Наразі з безпілотником, який зберігся майже неушкодженим, працюють технічні фахівці Служби безпеки України.

"СБ України спільно з військовою прокуратурою задокументовано факт збиття безпілотника і додано до доказів російської агресії у рамках відповідного кримінального провадження", - йдеться у повідомленні відомства.