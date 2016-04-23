В МВС озвучили подробиці знищення мінометного розрахунку бойовиків на Донбасі (відео)

"Ефективно спрацював під селом Калинове Попаснянського району один з батальйонів 59-ї омбр, чия там зона відповідальності. "Урал" противника із боєкомплектом, скоріш за все з мінами 120 мм, виїхав на відкриту місцину й отримав за заслугами", - написав Шевченко на своїй сторінці у Facebook у суботу, 23 квітня.

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Як повідомляв УНІАН, 22 квітня блогер Роман Синіцин оприлюднив відео, на якому зафіксовано знищення мінометного розрахунку бойовиків українською ПТКР.

За даними блогера, в результаті було знищено 5 бойовиків ще 10 отримали поранення. Також, за його словами, українським військовим вдалося знищити транспорт терористів.