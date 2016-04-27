Місія ОБСЄ заявляє про високий рівень насильства у Донецькій області

Про це йдеться у звіті місії за 26 квітня, який опубліковано сьогодні.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія спостерігала за високим рівнем насильства - зафіксовано понад 600 вибухів. Зокрема, СММ відзначила значне збільшення насилля в районі Ясинуватої - зафіксовано близько 450 вибухів. У Луганській області СММ зафіксувала порушення режиму припинення вогню у районі Станиці Луганської в ніч на 25 квітня", - наголошується у документі.

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У цьому зв'язку сказано, що під час перебування на центральному залізничному вокзалі Донецька спостерігачі почули 126 вибухів, але вони не змогли визначити тип озброєння. Також представники міжнародної місії почули та побачили чотири невизначених вибухи, 100 випадків спалаху вогню та окремо 10 одиночних пострілів за допомогою застосування стрілецької зброї на відстані 3-10 км з боку північного сходу, півдня, південного заходу, північного заходу від місця розміщення спостерігачів.

У центрі Донецька у вечірні години 25 квітня місія почула 7 невизначених вибухів на відстані 7-10 км на північний захід від їхніх позицій.

Перебуваючи у контрольованій бойовиками Ясинуватій (16 км на північний схід від Донецька), спостерігачі чули понад 450 невизначених вибухів, 100 окремих пострілів та кілька спалахів ведення вогню із застосування легких ручних кулеметів та стрілецької зброї на відстані 2-7 км на захід та південний захід від місця їхнього перебування. Окрім того, у Ясинуватій впродовж однієї години місія почула 95 вибухів.

У вечірні години 25 квітня, перебуваючи у контрольованому урядом України Світлодарську (57 км на північний схід від Донецька), спостерігачі почули 243 вибухи, які за їхньою оцінкою, було спричинено в результаті застосування автоматичних гранатометів. Ще понад 21 вибух, за даними місії, стали наслідком застосування 73-мм протитанкового гранатомету СПГ-9, протитанкового гранатомету РПГ-7, двох 82-мм мінометів та іншого озброєння.