У Станиці Луганській обстріляли відділення поліції (фото)

Як ідеться в повідомленні прес-служби Головного управління Нацполіції в Луганській області, учора близько 21:30 невідомі особи зі стрілецької зброї обстріляли будівлю Станично-Луганського відділення поліції.

Жертв і постраждалих немає.

У результаті обстрілу пошкоджено вікно та двері в кабінеті відділу кадрового забезпечення відділення поліції, а також прострелено документацію.

З місця події вилучено 7 гільз калібру 5,45 мм.

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Даний факт зареєстровано, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст.258 (терористичний акт) КК України.

Як повідомляв УНІАН, також учора з 21:00 до 24:00 з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вчергове бойовики вели обстріл пішохідного пункту пропуску залізничного мосту в Станиці Луганській.