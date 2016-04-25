У Станиці Луганській обстріляли відділення поліції (фото)
24 квітня у селищі Станиця Луганська (Луганська область) невідомі обстріляли зі стрілецької зброї відділення поліції.
Як ідеться в повідомленні прес-служби Головного управління Нацполіції в Луганській області, учора близько 21:30 невідомі особи зі стрілецької зброї обстріляли будівлю Станично-Луганського відділення поліції.
Жертв і постраждалих немає.
У результаті обстрілу пошкоджено вікно та двері в кабінеті відділу кадрового забезпечення відділення поліції, а також прострелено документацію.
З місця події вилучено 7 гільз калібру 5,45 мм.
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Даний факт зареєстровано, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст.258 (терористичний акт) КК України.
Як повідомляв УНІАН, також учора з 21:00 до 24:00 з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вчергове бойовики вели обстріл пішохідного пункту пропуску залізничного мосту в Станиці Луганській.