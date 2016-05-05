Бойовики обстріляли військових з гранатометів в районі Авдіївки та Луганського

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6.00 годину 5 травня 2016 року.

У повідомленні наголошується, що більше половини випадків застосування бойовиками зброї припадає на темну пору доби.

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"На Донецькому напрямку злочинці проросійських банд знову обстріляли зі стрілецької зброї та гранатометів наші опорні пункти в районі Авдіївки та Луганського. На Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь по опорних пунктах сил АТО в районі н.п. Гранітне та Новотроїцьке зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів", - наголосили у штабі.

З початку цієї доби вздовж усієї лінії розмежування було тихо, йдеться у повідомленні.