Кількість перекинутої техніки на Донбас дозволяє сформувати нове з'єднання військ РФ - розвідка

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький на брифінгу.

«З 1 січня до окремих районів Донецької та Луганської областей з російської території було введено достатню кількість озброєння, військової техніки, що дозволяє формувати нове з’єднання противника»,- сказав він.

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За словами Скібіцького, РФ продовжує постачання озброєння та військової техніки, а також найманців на підконтрольну бойовикам територію.

«Всього за тиждень залізничним та автомобільними шляхами бойовикам 1-го та 2-го армійських корпусів було доставлено 38 танків, 14 броньованих машин, 12 артилерійських систем, 1750 тонн пального та понад 560 тонн боєприпасів»,- зазначив Скібіцький.

Він наголосив, що аналіз статистичних даних свідчить, що відбувається нарощування паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованих територіях як в Луганській, так і в Донецькій областях.

Скібіцький повідомив, що безпосередньо паливно-мастильні матеріали надходять на бази зберігання 1-го та 2-го армійських корпусів, розташованих у населених пунктах Донецьк, Іловайськ, Краснодон, Макіївка, Сніжне, Торез та Харцизьк.

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За даними ГУ розвідки, у квітні на тимчасово окуповані території Донбасу з території Росії було поставлено понад 8 тис. 200 тонн пального, що становить 52% від всього обсягу пального, що поставлялося на територію окупованих районів з початку поточного року.

При цьому, підкреслив представник ГУР, у квітні відбулося введення техніки як зі складів ЗСУ, так і відремонтованої, яка попередньо виводилася з території України до Росії.

Зокрема, було поставлено 68 танків, 140 БМП-БТР, а також по 20 одиниць артилерійських систем та паливозаправників.

«Такої кількості достатньо для формування мотострілецької бригади з посиленим компонентом бронетанкової техніки»,- сказав Скібіцький.

Разом з тим він зазначив, що додаткове введення на територію України протягом квітня місяця понад 50 паливозаправників пов’язано з тим, що російське окупаційне командування намагається забезпечити автономність і мобільність танкових підрозділів та підрозділів, які оснащені самохідними артилерійськими установками.

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«На даний час противник використовує зниження інтенсивності бойових дій для відновлення боєздатності та удосконалення оперативного обладнання території з одночасним веденням розвідки на всіх напрямках»,- додав Скібіцький.