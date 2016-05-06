Кількість перекинутої техніки на Донбас дозволяє сформувати нове з'єднання військ РФ - розвідка
З початку року з Росії до окремих районів Донбасу було введено озброєння та військову техніку, що дозволяє сформувати нове з’єднання російських окупаційних військ.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький на брифінгу.
«З 1 січня до окремих районів Донецької та Луганської областей з російської території було введено достатню кількість озброєння, військової техніки, що дозволяє формувати нове з’єднання противника»,- сказав він.
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За словами Скібіцького, РФ продовжує постачання озброєння та військової техніки, а також найманців на підконтрольну бойовикам територію.
«Всього за тиждень залізничним та автомобільними шляхами бойовикам 1-го та 2-го армійських корпусів було доставлено 38 танків, 14 броньованих машин, 12 артилерійських систем, 1750 тонн пального та понад 560 тонн боєприпасів»,- зазначив Скібіцький.
Він наголосив, що аналіз статистичних даних свідчить, що відбувається нарощування паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованих територіях як в Луганській, так і в Донецькій областях.
Скібіцький повідомив, що безпосередньо паливно-мастильні матеріали надходять на бази зберігання 1-го та 2-го армійських корпусів, розташованих у населених пунктах Донецьк, Іловайськ, Краснодон, Макіївка, Сніжне, Торез та Харцизьк.
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За даними ГУ розвідки, у квітні на тимчасово окуповані території Донбасу з території Росії було поставлено понад 8 тис. 200 тонн пального, що становить 52% від всього обсягу пального, що поставлялося на територію окупованих районів з початку поточного року.
При цьому, підкреслив представник ГУР, у квітні відбулося введення техніки як зі складів ЗСУ, так і відремонтованої, яка попередньо виводилася з території України до Росії.
Зокрема, було поставлено 68 танків, 140 БМП-БТР, а також по 20 одиниць артилерійських систем та паливозаправників.
«Такої кількості достатньо для формування мотострілецької бригади з посиленим компонентом бронетанкової техніки»,- сказав Скібіцький.
Разом з тим він зазначив, що додаткове введення на територію України протягом квітня місяця понад 50 паливозаправників пов’язано з тим, що російське окупаційне командування намагається забезпечити автономність і мобільність танкових підрозділів та підрозділів, які оснащені самохідними артилерійськими установками.
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«На даний час противник використовує зниження інтенсивності бойових дій для відновлення боєздатності та удосконалення оперативного обладнання території з одночасним веденням розвідки на всіх напрямках»,- додав Скібіцький.