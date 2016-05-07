Місія ОБСЄ зафіксувала за останні дні понад 200 вибухів у Донецькій області

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) заявляє, що за останні дні зафіксовано понад 200 вибухів у Донецькій області.

Як йдеться у звіті місії, спостерігачі фіксують високий рівень порушень режиму припинення вогню на Донеччині.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія відзначає значне посилення рівня насильства у порівнянні з відносно низьким рівнем порушень режиму припинення вогню, який спостерігався з 2 травня, зокрема у підконтрольному уряду України Світлодарську (57 км на північний схід від Донецька), де спостерігачі зафіксували основну частину з 230 вибухів", - стверджується у звіті.

Зокрема, міжнародні спостерігачі відзначили, що вночі 4 травня, перебуваючи у Світлодарську, вони чули 210 вибухів (невизначеного походження) і 580 черг (застосування вогню) з крупнокаліберного кулемета за 4-10 км на південний схід та південь від свого місця розташування.

При цьому зазначається, що, перебуваючи на підконтрольному бойовикам «ДНР» Донецькому залізничному вокзалі (6 км на північний захід від центру Донецька), Спеціальна моніторингова місія чула 14 вибухів невизначеного походження і 21 одиночний постріл зі стрілецької зброї у районах на відстані 3-10 км на північ та північний схід від своєї позиції.

Також, перебуваючи у контрольованій урядом України Мар'їнці (23 км на південний захід від Донецька), СММ чула чотири вибухи невизначеного походження за 2-4 км на східно-північний схід від своєї позиції. В Авдіївці (17 км на північ від Донецька) спостерігачі чули чотири вибухи (два з яких, за оцінкою спостерігачів, були спричинені пострілами з протитанкового гранатомету СПГ-9, а два – з автоматичного гранатомета), а також один вибух невизначеного походження на відстані 5 км на південний схід та південно-південний схід від своєї позиції.

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Окрім того, стверджується, що 4 травня впродовж ночі спостережна камера місії ОБСЄ, яка встановлена на південний захід від контрольованого урядом України селища Широкине (20 км на схід від Маріуполя), зафіксувала 15 невизначених пострілів із закритих позицій (в напрямках з північного сходу на південний захід, з південного заходу на північний схід і з південного сходу на північний захід). Також камера ОБСЄ зафіксувала запуск трьох активно-реактивних снарядів невизначеного походження (один випущений з північного сходу на південний захід, а два – зі сходу на захід), а також шість черг трасуючих снарядів (різновид артилерійських снарядів) невизначеного походження з північного сходу на південний захід. Усі ці випадки застосування вогню сталися впродовж однієї години.

Водночас у Луганській області місія ОБСЄ зафіксувала незначну кількість порушень режиму припинення вогню.