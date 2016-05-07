У зоні АТО сьогодні активізувалися ворожі снайпери – штаб

У зоні проведення антитерористичної операції сьогодні активізувались ворожі снайпери.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

Зазначається, що бойовики продовжують чинити збройні провокацій проти сил АТО. Впродовж сьогоднішнього дня противник 8 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. Більшість епізодів порушення «режиму повної тиші» з боку проросійських збройних бандформувань зафіксована після опівдня.

За даними штабу, суттєво активізувались сьогодні ворожі снайпери, які відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в районі Широкиного, Авдіївки та Луганського.

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Окрім того, опорні пункти українських підрозділів неподалік Авдіївки, Луганського, а також Тарамчука противник обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.