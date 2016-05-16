Бойовики сьогодні 14 разів обстріляли українських військових - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Впродовж сьогоднішнього дня ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. Бойовики продовжують застосовувати зброю проти українських захисників. З початку доби зафіксовано 14 епізодів застосування противником зброї, переважна більшість з яких в темну пору", - йдеться у повідомленні.

Впродовж дня проросійські бойовики обстрілювали позиції українських військових біля Авдіївки з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї.

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На Луганщині бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї по укріплення ЗСУ неподалік Трьохізбенки, поінформували в штабі АТО.