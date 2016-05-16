На Донеччині екс-бойовик здався і отримав умовний термін (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, мешканець Донеччини приєднався до бойовиків у травні 2014 року.

"Проте, ейфорія швидко змінилась реальністю – інструктори та командири з Росії зневажали та принижували його гідність, в угрупованні процвітало пияцтво. Чоловік швидко усвідомив, що «це не його війна», і вирішив скласти зброю та скористатись програмою СБ України з повернення до мирного життя", - сказано в повідомленні.

Весь час, поки тривала його перевірка в рамках досудового розслідування, колишній член НЗФ перебував удома з родиною.

Повне визнання провини було враховано Мар’їнським районним судом, який звільнив чоловіка від відбування покарання з випробувальним терміном.

СБУ не зазначає, який саме вирок отримав екс-бойовик.

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