Атака дрона-диверсанта на Донбасі: українські військові показали відео наслідків
11:04, 18 травня 2016Війна
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У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовані наслідки атаки безпілотника терористів на позиції українських військових на Донбасі.
REUTERS
Відео опубліковане на YouTube-каналі "Військового телебачення".
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"Одну з наших військових частин у зоні АТО атакував ворожий БПЛА. З апарату було скинуто 6 ручних кумулятивних гранат. Втрат серед особового складу і техніки немає", - йдеться в описі до відео.
Нагадаємо, 17 травня під час концерту "Океану Ельзи" у Маріуполі, на який прийшли 30 тисяч глядачів, за кілька десятків кілометрів безпілотники бойовиків скидали по позиціях сил АТО запальні гранати.
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