Атака дрона-диверсанта на Донбасі: українські військові показали відео наслідків

Відео опубліковане на YouTube-каналі "Військового телебачення".

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"Одну з наших військових частин у зоні АТО атакував ворожий БПЛА. З апарату було скинуто 6 ручних кумулятивних гранат. Втрат серед особового складу і техніки немає", - йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, 17 травня під час концерту "Океану Ельзи" у Маріуполі, на який прийшли 30 тисяч глядачів, за кілька десятків кілометрів безпілотники бойовиків скидали по позиціях сил АТО запальні гранати.