Під час концерту "Океану Ельзи" безпілотники бойовиків скидали запальні гранати неподалік від Маріуполя
Під час концерту "Океану Ельзи" в Маріуполі, на який прийшли 30 тисяч глядачів, за кілька десятків кілометрів бойовики скидали по позиціях сил АТО запальні гранати.
Про це глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Війна не припинялась ні на мить під час виступу артистів. За декілька десятків кілометрів від Маріуполя безпілотники бойовиків "ДНР" скидали запальні гранати", - зазначається у повідомленні.
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Аброськін запевнив, що публічний порядок під час концерту "Океан Ельзи" був забезпечений на всі 100%.
Раніше штаб АТО повідомляв, що минулої доби у повітряному просторі над підконтрольною ЗСУ територією зафіксовано прольоти 3 ворожих БПЛА. Один з них – ударний, який бомбардував розташування одного з українських підрозділів вибуховими пристроями.