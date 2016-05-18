Під час концерту "Океану Ельзи" безпілотники бойовиків скидали запальні гранати неподалік від Маріуполя

Про це глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Війна не припинялась ні на мить під час виступу артистів. За декілька десятків кілометрів від Маріуполя безпілотники бойовиків "ДНР" скидали запальні гранати", - зазначається у повідомленні.

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Аброськін запевнив, що публічний порядок під час концерту "Океан Ельзи" був забезпечений на всі 100%.

Раніше штаб АТО повідомляв, що минулої доби у повітряному просторі над підконтрольною ЗСУ територією зафіксовано прольоти 3 ворожих БПЛА. Один з них – ударний, який бомбардував розташування одного з українських підрозділів вибуховими пристроями.