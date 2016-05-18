Під час концерту "Океану Ельзи" безпілотники бойовиків скидали запальні гранати неподалік від Маріуполя

10:49, 18 травня 2016
Війна
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Під час концерту "Океану Ельзи" в Маріуполі, на який прийшли 30 тисяч глядачів, за кілька десятків кілометрів бойовики скидали по позиціях сил АТО запальні гранати.

Фото УНИАН

Про це глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Війна не припинялась ні на мить під час виступу артистів. За декілька десятків кілометрів від Маріуполя безпілотники бойовиків "ДНР" скидали запальні гранати", - зазначається у повідомленні.

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Аброськін запевнив, що публічний порядок під час концерту "Океан Ельзи" був забезпечений на всі 100%.

Раніше штаб АТО повідомляв, що минулої доби у повітряному просторі над підконтрольною ЗСУ територією зафіксовано прольоти 3 ворожих БПЛА. Один з них – ударний, який бомбардував розташування одного з українських підрозділів вибуховими пристроями.

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