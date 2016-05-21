Полторак: Росія посилює свої угруповання на кордоні з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Міноборони заявив журналістам після представлення нового виконуючого обов'язки начальника Національного університету оборони ім. Черняховського генерал-майора Геннадія Воробйова.

"Ми чітко відслідковуємо те, що РФ посилює свої угруповання на кордоні з Україною. Вони планують додатково розгорнути деякі з’єднання та військові частини на кордоні з Україною", - заявив він.

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"Це свідчить, в першу чергу, про те, що РФ не відмовляється від агресивної політики проти України, це свідчить про те, що Росія не відмовилася у своєму бажанні захопити Україну. Це свідчення того, що кожен із нас, всі, хто живуть в Україні, не повинні забувати про це, не повинні забувати про загрозу, яка нікуди не ділася. Вона є і, я думаю, що вона буде", - додав Полторак.