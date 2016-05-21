Полторак: Росія посилює свої угруповання на кордоні з Україною
Росія посилює свої угруповання на російсько-українському кордоні та не відмовляється від планів захопити Україну, стверджує міністр оборони України Степан Полторак.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Міноборони заявив журналістам після представлення нового виконуючого обов'язки начальника Національного університету оборони ім. Черняховського генерал-майора Геннадія Воробйова.
"Ми чітко відслідковуємо те, що РФ посилює свої угруповання на кордоні з Україною. Вони планують додатково розгорнути деякі з’єднання та військові частини на кордоні з Україною", - заявив він.
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"Це свідчить, в першу чергу, про те, що РФ не відмовляється від агресивної політики проти України, це свідчить про те, що Росія не відмовилася у своєму бажанні захопити Україну. Це свідчення того, що кожен із нас, всі, хто живуть в Україні, не повинні забувати про це, не повинні забувати про загрозу, яка нікуди не ділася. Вона є і, я думаю, що вона буде", - додав Полторак.