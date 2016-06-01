В контактній групі в Мінську домовилися співпрацювати з ЮНІСЕФ щодо допомоги дітям на Донбасі - Сайдік

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Мартін Сайдік за підсумками сьогоднішнього засідання в Мінську.

"Важливою темою знову була доля дітей та підлітків, як я вже говорив попереднього разу, відлучених від своїх батьків, а також дітей-сиріт, які страждають від наслідків конфлікту. Усі учасники домовились про тісну взаємодію з експертами з цього питання з ЮНІСЕФ", - зазначив Сайдік.

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У цьому зв'язку він сказав, що сторони обговорювали саме необхідність приймати рішення щодо долі дітей на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня під час минулої зустрічі у Мінську Сайдік заявив, що сторони домовились підтримати зусилля на покращення умов життя дітей-сиріт на Донбасі.