Лисенко: у зоні АТО в бою з українськими військовими загинув бойовик

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих українських військових немає. Однак восьмеро отримали поранення", - сказав Лисенко.

Сьогодні окупанти здійснили потужний мінометно-артилерійський обстріл Красногорівки та Мар’їнки.

"Пошкоджено 4 будинки, населені пункти частково знеструмлені. Вочевидь, таким чином ворог згадує спробу невдалого штурму, що відбувся рівно рік тому. Нагадаємо, що тоді окупанти спробували посунути лінію фронту на захід і взяти Мар’їнку, але зазнали фіаско і з ганьбою та великими втратами відступили в тил", - повідомив Лисенко.

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Вчора в бою загинув один окупант зі складу так званого «9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти» (Новоазовськ).

«Також позавчора до моргу лікарні Новоазовська доставлено трьох загиблих, а до лікувального відділення - двох поранених бойовиків цього ж загону. Командири цього загону противника систематично приховують факти загибелі підлеглих. Зокрема, відомо, що давно загиблі бойовики Юрій Реуцький (снайпер) та Сергій Шатов (кулеметник) досі перебувають у списках «полку» та залишаються на забезпеченні», - додав речник.

Лисенко повідомив, що 28 травня під час спроби нічної атаки української позиції «Шахта Путилівська» (також відома як «Шахта «Бутовка-Донецька») загинув росіянин зі складу так званого «2-го батальйону 11-го окремого мотострілецького полку» (Макіївка) 40-річний Сергій Глінка. До війни загиблий мешкав у підмосковному місті Сергієв Посад.