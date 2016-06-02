З'явилося відео піднятого бійцями сил АТО українського прапора на вежі шахти "Бутівка"

Зараз український прапор знову майорить над найвищою вцілілою вежею.

Як йдеться у сюжеті, вогнем проросійських терористів був знесений український прапор над "Бутівкою".

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За словами військових, встановлення прапора на вежу під обстрілом бойовиків тривала годину-півтори.

Бійці АТО запевняють, що будуть стояти тут до кінця.