Обстріл бойовиками мирної Миколаївки: з'явилися фото наслідків
15:52, 05 червня 2016Війна
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З'явилися фотографії наслідків обстрілу бойовиками н. п. Миколаївка Донецької області.
Бойовики обстріляли мирну Миколаївку / facebook.com/ato.news
Їх виклав прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
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Нагадаємо, у суботу ввечері бойовики обстріляли із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм н. п. Миколаївка.
Обстріл був здійснений з території тимчасово окупованого Докучаєвська. "4 червня 2016 російсько-терористичними формуваннями в період з 22.10 до 23.00 з території тимчасово окупованого Докучаєвська був відкритий вогонь з 120 мм мінометів, заборонених мінськими домовленостями, по н. п. Миколаївка", - йшлося у повідомленні.
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