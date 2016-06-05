Обстріл бойовиками мирної Миколаївки: з'явилися фото наслідків

Їх виклав прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, у суботу ввечері бойовики обстріляли із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм н. п. Миколаївка.

Обстріл був здійснений з території тимчасово окупованого Докучаєвська. "4 червня 2016 російсько-терористичними формуваннями в період з 22.10 до 23.00 з території тимчасово окупованого Докучаєвська був відкритий вогонь з 120 мм мінометів, заборонених мінськими домовленостями, по н. п. Миколаївка", - йшлося у повідомленні.