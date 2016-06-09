На окуповані території Донбасу прибуде комісія Генштабу ЗС Росії - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань антитерористичної операції Олександр Мотузяник.

За його словами, наразі командування ЗС РФ здійснює перевірку боєздатності з’єднань та частин терористів на окупованих територіях.

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"Командування збройних сил РФ здійснює перевірку боєздатності з’єднань та частин НЗФ на окупованих територіях. Перевіряється укомплектованість НЗФ особовим складом, озброєнням та військовою технікою, забезпеченість боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами. Це робиться напередодні прибуття комісії Генерального штабу ЗС РФ, що запланована на 17 червня", - повідомив він.