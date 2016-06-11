Двоє військових, тіла яких знайшли із шевронами ЗС Росії на Луганщині, виявилися українцями
Двоє військовиків, тіла яких було виявлено у Луганській області з російськими шевронами на формі, були громадянами України, які брали участь у бойових діях на боці бойовиків терористичної "ЛНР".
Про це повідомив координатор гуманітарної місії Збройних сил України "Евакуація-200" Михайло Котелевський, передає "112 Україна".
За його словами, один із загиблих перебував у розшуку.
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"Під час проведення виїмки тіл були присутні представники слідчих органів Луганської області, Міжнародного комітету Червоного Хреста, ОБСЄ. Попередньо, був напис ПІБ одного із загиблих і було попередньо встановлено слідчими, що ця людина зникла безвісти і перебуває в розшуку. У цій справі порушено кримінальне провадження, і попередньо ми можемо говорити, що обидва загиблих – громадяни України, мешканці Луганської області", - розповів він.
"На одному з кітелів загиблого був шеврон (російський – Ред.), але особисті речі, які було вилучено і знайдено при тілі... Сьогодні ми зустрічалися з близькими загиблих, вони впізнали ці речі, і ми можемо констатувати, що ці речі належать конкретній людині, і ця людина є громадянином України", - уточнив Котелевський.
Нагадаємо, 10 червня останки двох військових знайшла пошукова місія Збройних сил України "Евакуація 200" поблизу селища Кримського у Луганській області.