На Луганщині знайшли тіла двох загиблих з шевронами ЗС Росії (фото)

Поховання було знайдене завдяки встановленій на місці поховання табличці з ім'ям загиблого та роком народження та смерті, повідомляє Громадське.

Зазначається, що на табличці написано «Широлапов Сергей Николаевич 09.02.1971-19.02.2015. Позначку підписали «Ополчение Новоросии».

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«Знайдено ще одне поховання. Проводимо заходи з вилученням рештків, щоб відправити їх на подальшу експертизу» – сказав Михайло Котилевський – координатор пошукового проекту «Евакуація 200».

В одного із загиблих на фрагменті одягу залишився шеврон «Россия - вооруженные силы». Ім’я другого загиблого поки що не встановлене.

«Кожен солдат, який загинув на цій землі має бути похований. Це людські поняття, їх потрібно дотримуватися. Саме завдяки цьому наша організація «Евакуація 200» може виїжджати на ту сторону, на цю сторону. Ми не ділимо померлих на своїх та чужих» – каже Олексій Юков – учасник пошукового проекту «Евакуація 200».

Останки тіл будуть направлені до Сєвєродонецького моргу на експертизу.

Будуть відібрані фрагменти для проведення ДНК-тесту. Потім пошуковці будуть шукати можливість зв’язатися з родичами загиблих для передачі тіл.