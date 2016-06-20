Бойовики обстріляли Красногорівку, поранені двоє жінок (фото)

Як повідомили УНІАН у Головному правлінні Національної поліції України в Донецькій області, терористи обстріляли населений пункт вночі.

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«Близько 02.50 години до Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні м. Курахове доставлені дві жінки з численними осколочними пораненнями голови, тулуба та кінцівок», - йдеться в повідомленні.

Місцеві мешканки 1940 та 1968 років народження, матір та дочка, постраждали внаслідок прямого потрапляння снаряду у багатоповерхівку по вулиці Суворова, повідомили в поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Попередня правова кваліфікація – ч.2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.