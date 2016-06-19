Бойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке: один військовий загинув, двоє поранені

Про це повідомили у Луганській військово-цивільній адміністрації.

"Сьогодні вночі терористи з мінометів калібру 82-мм і артилерії обстріляли населені пункти Попаснянського району – села Новозванівка та Троїцьке. На жаль не обійшлось без втрат серед бійців Збройних Сил України: один військовослужбовець загинув, ще двоє поранені", - йдеться у повідомленні.

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"Дуже символічно, що на одне з головних християнських свят – День Святої Трійці – обстріляне село Троїцьке, це демонструє справжню сутність терористів для яких немає нічого святого" – зауважив керівник військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.

Як повідомляли у штабі АТО, протягом минулої доби ситуація в районі проведення АТО залишалася неспокійною. Загалом зафіксовано 44 обстріли позицій Збройних сил України, з них – по 19 на Донецькому і Маріупольському напрямках та 6 на Луганському.