Місія ОБСЄ: зменшення кількості обстрілів на Донбасі дає надію на завершення конфлікту

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.

«Після чотирьох тижнів постійних порушень режиму припинення вогню наші спостерігачі зафіксували зменшення (на 35%) загальної кількості випадків порушень цього тижня. Це зменшення особливо помітно в «гарячих точках» в районі Донецького аеропорту, Ясинуватої, Авдіївки та дороги між Світлодарськом та Дебальцевим», - зазначив він.

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Хуг наголосив, що «цифри (порушень - УНІАН) за минулий тиждень дають надію на те, що цей конфлікт закінчиться».

«Сторони не можуть це (припинити конфлікт - УНІАН) зробити самі, вже два роки триває кровопролиття, і в них є недовіра, і їм потрібна допомога для того, щоб вони могли зупинитися, і їм необхідна політична підтримка 57 країн-учасниць ОБСЄ. Вони потребують логістичної та операційної допомоги місії та медіації», - додав представник ОБСЄ.