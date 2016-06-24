Місія ОБСЄ: зменшення кількості обстрілів на Донбасі дає надію на завершення конфлікту
Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг заявляє про зменшення кількості обстрілів на Донбасі, що, за його словами, дає надію на завершення конфлікту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.
«Після чотирьох тижнів постійних порушень режиму припинення вогню наші спостерігачі зафіксували зменшення (на 35%) загальної кількості випадків порушень цього тижня. Це зменшення особливо помітно в «гарячих точках» в районі Донецького аеропорту, Ясинуватої, Авдіївки та дороги між Світлодарськом та Дебальцевим», - зазначив він.
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Хуг наголосив, що «цифри (порушень - УНІАН) за минулий тиждень дають надію на те, що цей конфлікт закінчиться».
«Сторони не можуть це (припинити конфлікт - УНІАН) зробити самі, вже два роки триває кровопролиття, і в них є недовіра, і їм потрібна допомога для того, щоб вони могли зупинитися, і їм необхідна політична підтримка 57 країн-учасниць ОБСЄ. Вони потребують логістичної та операційної допомоги місії та медіації», - додав представник ОБСЄ.