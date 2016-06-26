Ситуація в районі АТО з початку доби стабілізувалась

20:23, 26 червня 2016
Війна
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З початку доби ситуація в районі проведення АТО дещо стабілізувалась, але сьогодні російські окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції Збройних сил України.

REUTERS

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

За даними штабу, на Донецькому напрямку вночі під ворожими обстрілами тричі опинились опорні пункти поблизу Троїцького. Ворог з території тимчасово окупованого Калинового, прикриваючись мирним населенням, гатив з мінометів калібру 82 та 120 мм, при цьому випустивши 56 мін.

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З автоматичних гранатометів супротивник вів вогонь біля Зайцевого та Новгородського, а поруч Новоселівки другої – з важких мінометів.

На Маріупольському напрямку опорні пункти сил АТО неподалік Новотроїцького та Гранітного російські окупанти обстрілювали зі стрілецької зброї, а поруч Мар’їнки – з БМП.

Разом з тим на Луганщині зафіксовано один неприцільний обстріл у напрямку укріплень українських підрозділів у районі Новозванівки з 82 мм мінометів також з метою спровокувати вогню у відповідь.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики 55 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі, загиблих серед українських військовослужбовців не було, троє дістали поранення.

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