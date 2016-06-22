Впродовж дня зафіксовано 20 обстрілів з боку бойовиків – штаб АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, 12 разів бойовики відкривали вогонь на донецькому напрямку. Там опорні пункти сил АТО в районі Авдіївки та Верхньоторецького терористи обстріляли з мінометів калібру 82 мм. По укріпленнях неподалік Троїцького, Зайцевого та Шумів вони вели вогонь з важких мінометів, а близько першої години ночі для обстрілів опорного пункту поруч Троїцького використали ще і 152 мм артустановки.

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На Маріупольському напрямку зафіксовано 7 обстрілів. По позиціях поблизу Красногорівки, Мар’їнки, Талаківки та Тарамчука російські окупанти вели вогонь із стрілецької зброї та гранатометів різних систем, а неподалік Водяного – з 82 мм мінометів.

На Луганщині укріплення ЗСУ поблизу Новозванівки також потрапили під обстріл з 82 мм мінометів.

В окремих випадках українські бійці відкривали вогонь у відповідь, додали у штабі АТО.