Загиблого на Донеччині оперного співака Сліпака поховають у Львові

Про це йдеться у повідомленні Львівської міської ради.

"Стало відомо, що в зоні АТО загинув український оперний співак Василь Сліпак, який добровольцем пішов на Донбас і воював у складі 7-го окремого батальйону ДУК. Громада міста Львова висловлює співчуття родині та близьким", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що співака поховають у Львові, однак деталі похорону будуть повідомлені додатково.

Читайте такожЗагибель оперного співака під Донецьком: у ДУК "Правий сектор" розповіли нові подробиці

Сліпак був вихованцем львівської державної академічної чоловічої хорової капели "Дударик", де був солістом з 1983 по 1994 рік.

З 1992 по 1996 рік він навчався у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка.

Співак воював у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". За повідомленнями ЗМІ, загинув під час атаки з боку Дебальцевого біля селища Луганське.