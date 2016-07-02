За добу в зоні АТО загинув один український військовий, двоє поранені

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. «За минулу добу унаслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення», - сказав він і додав, що втрати були понесені на Донецькому напрямку.

Читайте такожБойовики з мінометів і гранатометів обстріляли позиції сил АТО біля АвдіївкиЗа словами речника, втрати ворога вчора склали 5 вбитих та 7 поранених окупантів.

«Найбільші втрати ворог поніс зі складу так званої 9-ї окремої штурмового мотострілецького полку морської піхоти, який дислокується в Новоазовську і діє на Маріупольському напрямку», - зазначив Лисенко.

Речник повідомив, що на Донецькому напрямку противник активно застосовує міномети по всій лінії зіткнення. Всього на цьому напрямку було зафіксовано 28 ворожих обстрілів, 12 з яких із застосуванням важкого озброєння.

«Бойові дії значно інтенсифікувалися після 18-ї години буквально по всьому фронту від Зайцевого до авдіївської промзони розпочалися масштабні перестрілки між силами антитерористичної операції та противником», - наголосив Лисенко.

«За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України на Донбас прибув військовий підрозділ зі складу 331 парашутно-десантного полку 98 повітряно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації з містом дислокації Кострома», - додав він.

Речник зауважив, що російські десантники залучатимуться до диверсійно-розвідувальних дій на ділянці фронту Луганське-Красногорівка.

Також, за оперативними даними, залишається незмінною обстановка на Маріупольському напрямку, де окупанти продовжують інтенсивні обстріли позицій українських військових.

«За минулу добу було здійснено 19 ворожих обстрілів, 5 з яких із застосуванням мінометів. По позиціях українських військових випущено майже 90 мін різного калібру. Вчора також був зафіксований один проліт безпілотного літального апарату ворога», - підсумував Лисенко.